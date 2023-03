PODRŠKA ĐOKOVIĆU PRED START INDIJAN VELSA Amerikanci izdali proglas zbog Novaka: Nadamo se da će uspeti!

Srpski teniser se kao i prošle godine suočava sa zabranom učešća zbog svog vakcinalnog statusa, budući da u SAD još uvek nije omogućen ulazak nevakcinisanima.

Sada Novak isčekuje hoće li mu američke vlasti dozvoliti ulazak u zemlju, nakon što je on uradio sve što je do njega i poslao potrebnu dokumentaciju ne bi li dobio medicinsko izuzeće i pravo učešća kako na Indijan Velsu, tako i na mastarsu u Majamiju.

Grend slem turnir US Open i Teniski savez SAD pružili su podršku Novaku Đokoviću i zatražili su od tmaošnjih vlasti da dozvole srpskom teniseru ulazak u zemlju.

Oni su se izdali proglas putem zvaničnog Tviter naloga i urgirali kod američkih vlasti, ističući da šampion poput Novaka oplemenio turnire u SAD.

Novak Djokovic is one the greatest champions our sport has ever seen. The USTA and US Open are hopeful that Novak is successful in his petition to enter the country, and that the fans will be able to see him back in action at Indian Wells and Miami.