Beograd je od 11. pa sve do 17. februara bio domaćin Svetskog amaterskog prvenstva u MMA.

Takmičenje je održano u Štark areni, gde se na pet borilišta borilo čak 550 takmičara iz 62 države.

Podsetimo, Srbija je organizovala šampionat uz pomoć MMA federacija Saudijske Arabije, Bahreina i UAE, gde je ovaj sport izuzetno razvijen, a predsednik organizacije „BRAVE Combat Federation“ Kerit Braun istakao je da je velika čast to što je bio u Beogradu i dodao da je ovo istorijski trenutak za MMA sport.

Slobodan Maksimović potpredsednik MMA Saveza Srbije istakao je za Novo jutro da je ponosan na sve što je u kratkom periodu, naša zemlja uradila pri organizaciji Svetskog šampionata u MMA.

Dva meseca pred sam turnir smo dobili odgovor da možemo da ga organizujemo kod nas, i zahvalni smo Vladi Srbije koja nam je pomogla da sve ovo organizujemo, rekao je on.

- Bilo je malo vremena, ali smo to uspeli. Što je bio bliži 11. februar, dobijali smo kostur te organizacije. U prvi plan su iskočili neki ljudi, i svak od njih je doprineo da to bude na ovakvom niovou. Evropa to do sada nije videla, a u svetu smo popstavili neke nove standarde - objasnio je Maksimović.

Kako je dodao, većina ljudi u MMA Savezu je očekivalo da se osvoje do dve medalje, međutim, desile su se četiri.

- Nikolija Milopšević je odbranila svetsku titulu. Dvojica su uspeli da opravdaju očekivanja Dževad i Aleksić su osvojili bronze, i Milica Glušica je osvojila bronzu. Ja sam lično očekivao 4 medalje - rekao je on.

Sa 4 medalje smo se plasirali na Svetski kup, naveo je potom Maksimović.

