'OVA ZEMLJA JE ZAGLAVLJENA NA GLUPOSTI' Poznati Amerikanac BRUTALNO OPLEO posle odluke SAD da ne dozvoli ulazak Noletu (VIDEO)

- Neposredna opasnost? Od čoveka koji igra tenis? Od čoveka koji je koronu imao dva puta i ojačao organizam, čoveka koji stoji sam na terenu. Sport u kojem stojite sami! Ova zemlja je zaglavljena na gluposti, jednostavno jeste - kontatovao je Maher.

Podsetimo, srpski teniser povukao se sa turnira u Indijan Velsu pošto nije dobio dozvolu da uđe u Sjedinjene Američke Države jer nije vakcinisan protiv korona virusa.

Bill Maher on Unvaccinated Novak Djokovic being denied entry into America:



"Imminent danger? Of a man playing tennis? Of a man who has had it twice, he's standing alone. A sport where you stand alone... This country is stuck on stupid, it just is."pic.twitter.com/d9aOeffmjJ