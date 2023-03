Marej očekuje da će ruski i beloruski teniseri igrati na Vimbldonu

Britanski teniser Endi Marej rekao je danas da očekuje da će organizatori Vimbldona dozvoliti ruskim i beloruskim teniserima da učestvuju ove godine na turniru i da "neće poludeti zbog toga".

Marej je donirao više od 500.000 funti od nagrada koje je osvojio prošle godine kao pomoć ukrajinskoj deci pogođenoj ratom.

On je prethodno rekao da ne podržava prošlogodišnju odluku organizatora da se zabrani ruskim i beloruskim teniserima da igraju na londonskom grend slemu, a slično je i danas ponovio.

"To je zaosta teško i razumeo sam igrače koji nisu mogli da igraju prošle godine. Ali isto tako sam razumeo i situaciju zbog čega je organizatorima teško da donesu odluku. Koliko sam shvatio, biće im dozvoljeno da igraju i neću poludeti ako se to dogodi. Ali ako bi Vimbldon krenuo drugim putem, razumeo bih i to", rekao je Marej za Bi-Bi-Si (BBC).

Upravna tela muškog i ženskog tenisa ATP i WTA su prošle godine ukinula bodovanje Vimbldonu i organizacija je kažnjena sa 1,4 miliona funti zbog zabrane teniserima da učestvuju.