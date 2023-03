Endi Mari: 'Neću poludeti ako ruskim i beloruskim teniserima bude dozvoljeno učešće na Vimbldonu'

Britanac Endi Mari izjavio je danas da očekuje da će organizatori Vimbldona dozvoliti ruskim i beloruskim teniserima da učestvuju ove godine na trećem Grend slem turniru sezone u Londonu.

Organizatori turnira u Londonu su zabranili prošle godine nastup ruskim i beloruskim teniserima na Vimbldonu zbog rata u Ukrajini.

Rukovodstva WTA i ATP su potom odlučila da za Vimbldon ne dodeljuju bodove za svoje rang-liste, a organizatori su kažnjeni sa 1,4 miliona funti zbog zabrane teniserima da učestvuju.

- To je zaista teško i razumeo sam igrače koji nisu mogli da igraju prošle godine. Ali isto tako sam razumeo i situaciju zbog čega je organizatorima teško da donesu odluku. Koliko sam shvatio, biće im dozvoljeno da igraju i neću poludeti ako se to dogodi. Ali ako bi Vimbldon krenuo drugim putem, razumeo bih i to - rekao je Mari.

Vimbldon će ove godine biti odigran od trećeg do 16. jula.

Endi Mari je 2022. godine dobio nagradu od ATP organizacije za humanitarni gest godine pošto je svu zaradu od turnira na kojima je učestvovao prethodne godine donirao narodu i deci Ukrajine, što je otpriliek bila suma od 500.000 funti.