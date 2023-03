DAJTE AMERIČKOM NARODU ONO ŠTO ŽELI! Ovaj čovek DAJE SVE OD SEBE kako bi Novak ušao u SAD, pročitajte deo PISMA poslatog BAJDENU o kom bruji SVET!

Pošto nije vakcinisan protiv korona virusa, Novaku nije dozvoljeno da uđe u pomenutu zemlju, a povodom celokupne situacije oglasio se i guverner Floride Ron DeSantis koji je u pismu obrazložio zbog čega Novaku treba da bude dozvoljen ulazak SAD.

- Ostavite pandemijsku politiku na stranu i dajte američkom narodu ono što želi. Ova zabrana je nije fer, nije zasnovana na nauci i neprihvatljiva je. Dozvolite Đokoviću da igra - napisao je, između ostalog, DeSantis u pismu Bajdenu.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.



Mr. President – lift your restrictions and let him compete. pic.twitter.com/fFyhNoUV4S