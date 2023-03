Govor guvernera Floride o Đokoviću zbog kojeg mu je aplaudirala cela sala: 'Voziću ga s Bahama'

Novak Đoković ponovo doživljava situaciju sličnu kao pre nešto više od godinu dana u Australiji, kada su se preko njegovih leđa lomile bitke političkih stranaka. Novak je tada prošao kao "žrtveni jarac" i deportovan je iz zemlje.

Slično se sada dešava i u Americi, gde mu ne dozvoljavaju da uđe i učestvuje na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

Novak je za Indijan Vels već odustao, ali za Majami još postoji nada, mada je i ona sve manja nakon što se povodom ovog slučaja oglasila i Bela kuća.

Jedan od glavnih boraca da se Novaku ipak dozvoli da uđe u zemlju i igra u Majamiju, jeste i guverner države Florida, gde se i održava turnir. Ron de Santis, član Republikanske partije, koja je rivalska Bajdenovoj Demokratskoj stranci, čini sve da Novaka dovede u Majami.

Lično je pisao Bajdenu zahtev da Novaku dozvoli da uđe u zemlju, i to tako što je pronašao "rupu u zakonu", gde se ne ističe da je zabranjeno da nevakcinisani stranac u zemlju uđe čamcem.

DeSantis 😎 est prêt à affréter un bateau pour amener Djokovic aux États-Unis 🇺🇸 pour jouer à l'Open de Miami 🎾



👉« Il ne présente aucun risque pour les 🇺🇸 aucun risque pour l'État de Floride et aucun risque pour Miami. Je ferais passer un bateau des Bahamas 🇧🇸 ici pour lui » pic.twitter.com/25I8FcCg6n — ⚜ Benoit Martin ⚜🚜🕊 (@benoitm_mtl) 09. март 2023.

On je ponovo održao konferenciju, gde je za govornicom pričao i o Đokoviću i apsurdu mu zbog politike ne bude dozvoljeno da igra.

Žestoko je kritikovao politiku SAD povodom zabrane nevakcinisanim strancima da uđu u zemlju, ističući da je to jedina zemlja u svetu koja i dalje ima takvu politiku. Na kraju je rekao i da je spreman da lično vozi čamac sa Bahama, kako bi doveo Đokovića u Majami i oduševio je sve prisutne.

- Najbolji teniser sveta, jedan od najboljih svih vremena je diskriminisan, jer nije hteo da primi mRNA kovid vakcinu i nikada nije hteo da uradi to od početka. I, znate šta? Ima ljudi u Floridi koji nikada nisu hteli to da urade. I mi smo se borili za vaša prava da imate pravo na svoj izbor, bez posledica da izgubite posao ili slične stvari. I sada imamo podatke koji pokazuju da vas ove buster vakcine ne štite od toga da se zarazite, ljudi se svakako zaražavaju.

- I mi smo jedina zemlja u svetu koja ima pravilo da morate da pokažete istorijat vakcina ukoliko dolazite u zemlju kao stranci u avionu, bez obzira na to što je Đoković već imao kovid. Postoji nešto što se zove prirodni imunitet, što CDC ne želi da prepozna, ali svi znamo da utiče u životu. On predstavlja nula rizika za zdravlje Sjedinjenih Država i nula rizika za državu Floridu i Majami. Njemu treba odmah dozvoliti da se takmiči. Ja bih vozio čamac sa Bahama za njega, uradio bih to 100 odsto, ali mislim - rekao je De Santis i izazvao osmehe i aplauze okupljenih.