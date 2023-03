NESPORTSKI POTEZ HRVATICE! Doživela šokantan poraz od Ukrajinke, pa SRAMNIM GESTOM zaprepastila javnost!

Hrvatica je potpuno neočekivano nakon velike borbe u tri seta doživela poraz od Ukrajinke Lesije Curenko na turniru u Indijan Velsu, a onda je šokirala tenisku javnost jednim neprimerenim gestom.

Naime, Dona je nakon meča odbila da se rukuje sa Ukrajinkom. Hrvatica nije otišla na mrežu da se pozdravi sa protivnicom, već je nakon poslednjeg poena odmah počela da pakuje svoje stvari. Zbunjena Curenko je prišla njenoj klupi kako bi joj pružila ruku, ali hrvatska teniserka ju je ignorisala.

Njen nesportski gest razbesneo je publiku, koja je uputila žestoke zviždzke Hrvatici.

Donna didn't want to shake hands with Tsurenko, I mean I would've done the same but?? 👽 pic.twitter.com/XJ4lrtWYCg