Vilander veruje u Novaka: Đoković može da stigne do kalendarskog slema!

Teniska legenda ima veliko poverenje u prvog reketa sveta.

Teniska legenda Mats Vilander veruje da Novak Đoković može do kalendarskog slema, što bi bio neverovatan uspeh za srpskog tenisera.

- Verujem da Đoković može da osvoji Rolan Garos, što bi mu otvorilo vrata da stigne do kalendarskog slema. Smatram da je kadar za tako nešto, i ne bi se iznenadio kada bi to ostvario. Mislim da je to najbolje pokazao na Australijan openu, kada mu niko nije bio ravan - istakao je Vilander.

Legendarni teniser smatra da ne igranje u Indijan Velsu i Majamiju neće uticati na formu Novaka Đokovića.

- Mislim da to što ne igra američku turneju, neće uticati na Novaka. Sprema se za šljaku, a cilj mu je osvajanje Rolan Garosa. Sve preduslove ima za to, napravio je životni balans, bira šta igra, koliko trenira. I što je mnogo bitno, stalno je sa familijom. Sve mu ide u prilog da napokon osvoji kalendarski grend slem - zaključio je Vilander.