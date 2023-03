ĐOKOVIĆ OSTAO BEZ PRVOG MESTA Alkaras skinuo Novaka sa vrha!

Očekivali smo spektakl, a dobili smo čas tenisa u režiji novog svetskog broja jedan Karlosa Alkarasa.

Mladi Španac je deklasirao Medvedeva u finalu Indijan Velsa i slavio rezultatom 2-0.

Po setovima bilo je 6:3, 6:2, a meč je trajao 72 minuta.



Nije imao umorni Danil nikakve šanse protiv raspoloženog Karlosa.

Španac je napravio brejk odmah na startu meča, potvrdio ga za 3:0, a do kraja seta sve je bilo rutina.

Održavao je prednost brejka, servis mu je bio nedodirljiv i lako je došao do prednosti u setovima, pošto je prvi deo igre dobio 6:3.

