OBJAVLJENA NOVA ATP LISTA: Jedna loša, a jedna lepa vest za Srbiju, a tiče se Novaka i nove srpske nade

Nova ATP lista donela je promenu na vrhu, pa je tako Novak Đoković od ovog ponedeljka drugi teniser sveta, dok je Karlos Alkaraz ponovo uspeo da se domogne prvog mesta nakon osvajanja Mastersa u Indijan Velsu.

Alkaraz sada ima 7.420 boda, a onda sledi Novak koji je ostao na svojih 7.160 bodova zbog nemogućnosti da učestvuje na takmičenjima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Situacija oko ranga bi mogla da se pobošlja nakon predstojećeg Majamija pošto Alkaraz na Floridi brani titulu i 1.000 bodova.

Na tabeli sledeće Stefanos Cicipas i Kasper Rud koji zauzimaju treću i četvrtu poziciju, a onda redom Feliks Ože Aliasim, Andrej Rubljov, Holger Rune, Hubert Hurkač i Tejlor Fric koji kompletira Top 10.

Najbolji plasman u karijeri u prvih 50 igrača ostvarili su Alehandro Davidovič Fokina (25. na svetu), Ben Šelton (39. na svetu) i Barnabe Zapata Miraljas (41. na svetu).

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je na 35. poziciji, a zatim slede, Laslo Đere (58), Dušan Lajović (76), Filip Krajinović (77)...

Najlepša vest za Srbiju svakako je ulazak Hamada Međedović među 200 najboljih tenisera sveta, a nakon osvajanja Čelendžera u Mađarskoj ostvario najbolji plasman u karijeri zauzevši 192. mesto.

Hamad je već od ponedeljka na novom turniru, na novom Čelendžeru u Zadru gde bi mogao dodatno da popravi rang, ali će to biti sve teže kako bude napredova, jer će morati da uzima bodove u turnirima veće klase.

No, do tada je velika satisfakcija za srpski tenis to što je novo ime uspelo da se probije u gornji deo ATP liste.

