Odbojkaši Partizana posle pet setova pobedili Zvezdu za polufinale plej-ofa

Odbojkaši Partizana plasirali su se u polufinale plej-ofa Superlige Srbije pošto su pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 3:2 (26:24, 23:25, 25:21, 25:19, 15:7) u majstorici četvrtfinala. Partizan je pobedio 2:1 u seriji i nastavlja borbu za titulu, dok je Zvezda eliminisana, iako je povela na startu četvrtfinalne serije.

Izabranici Bojana Janića su bolje otvorili meč u zemunskoj dvorani Master i osvojili prvi set rezultatom 26:24. Ekipa Nikole Matijaševića je uzvratila u drugom setu, iako je u jednom trenutku domaćin imao i plus četiri. Zvezda je ipak preokrenula i set rešila rezultatom 25:23.

U trećem setu zablistao je Novica Bjelica koji je predvodio Partizan do 25:21 i vođstva 2:1. Nije se Zvezda predala, naprotiv, zaigrala je odlično u četvrtom setu, rano stekla velikih plus pet i do kraja držala prednost, pa se posle 25:19 za "crveno-bele" ušlo u peti, odlučujući set.

Partizan je na startu petog seta napravio dva poena viška, 5:3 i 6:4, da bi meč i definitivno prelomio kad je stigao do nedostižnih 10:5. Na kraju je u petom setu bilo 15:7 i "crno-beli" su zasluženo stigli do pobede u izzuzetno dramatičnom meču punom preokreta.