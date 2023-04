GORI INTERNET! Urnebesan oglas: Kupite karte za Đokovića i dobijete na poklon golf 7...

Banja Luka će ove godine biti poprište najboljeg tenisa. Naime, "Srpska open", turnir iz serije 250, prebačen je iz Beograda u Republiku Srpsku, a svoje učešće uzeće i Novak Đoković, ali i još nekoliko igrača iz samog vrha.

Međutim, tema nije početak turnira, nego duhovitost jednog čoveka koji je postavio urnebesan oglas i postao hit na internetu.

On je na poznatom sajtu koji se bavi kupovinom i prodajom "Olx.ba" objavio da prodaje karte za 19.000 maraka, što iznosi 9.500 evra, međutim, tu postoji i jedna caka.

On uz karte za treći dan turnira "na poklon" daje i golf sedam, a čitav tekst oglasa prenosimo u celosti.

- Želite da gledate najboljeg tenisera u istoriji, a da na turnir dođete golfom 7 koji ima panorama krov? Na prodaju dve karte za treći dan turnira Srpska open. Uz kupovinu karata na poklon dobijate vozilo folksvagen golf 7, 1.6, 77kw, 2013. godina. Auto uvezen iz Nemačke pre tri godine, redovno održavan u ovlašćenom servisu, odrađen veliki i mali servis. Poseduje servisnu knjigu i dva ključa. Originalna kilometraža što se može proveriti u ovlašćenom servisu gde je i servisiran. Auto bez ikakvih dodatnih ulaganja. Poseduje i panorama krov, zeder, zimske gume kupljene nove početkom prošle sezone (Michelin) i letnje gume na alu felnama. Tek registrovan.

Podsećanja radi, karte za turnir su puštene u prodaju već uveliko i cene variraju u zavisnosti od dana do dana turnira. One najjeftinije iznose 13 maraka (oko 750 dinara) i one će važiti za čitav prvi dan, dok će za finale koštati 68 i 77 maraka (oko 4000 i 4500 dinara), međutim, ove karte su posebne.

