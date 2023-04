RUSIJA JE ZATEČENA: Zvezda sporta se odrekla ruskog državljanstva

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu upravo se tiču tih sankcija, koje su dovele do jedne zanimljive situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

Od početka pomenute vojne intervencije Rusije, zapadne države se prosto utrkuju ko će i kako kazniti i Rusku Federaciju, ali i Belorusiju koja joj pomaže, a kako sport nije izuzet od sankcija, i tu postoji trka - ko će više, a ko na originalniji da izrekne neku kaznu.

Sankcije u vidu toga da se klubovi i reprezentacije izbacuju sa takmičenja, pa i sportisti u mnogim pojedinačnim sportovima, dovele su do toga da mnogi uopšte ne mogu da se nadmeću na međunarodnoj sceni.

Zato su neki od njih, istina - vrlo mali broj, posegnuli za promenom državljanstva (upravo smo vam o jednom takvom slučaju pisali na portalu "Novosti", u vesti "Sankcije? Pa, dobro, ima jedna zemlja na Balkanu... Zvezda ruske gimnastike promenila državljanstvo"), a sada se na to odlučila i jedna od najvećih zvezda ruskog sporta.

Naime, 25-godišnja brza klizačica Sofija Prosvirnova, koja je dvaput bila vicešampionska sveta, dvaput bronzana na šampionatima planete, a čak pet puta osvajala evropsko zlato, rešila je da postane - Dankinja.

Ona se u septembru 2022. udala za danskog kolegu Viktora Torupa i sada je rešila da više ne bude Ruskinja.



O tome je ova sportistkinja rođena u Sankt Peterburgu ovako obavestila javnost:

- Realnost je takva da iako sam ja odlučila da ostanem pod ruskom zastavom, to onda znači da moram da ostanem i treniram u Rusiji (jer joj, kao ruskoj takmičarki, nije dozvoljeno ne samo da se nadmeće na međunarodnoj sceni, već ni da tamo profesionalno trenira, prim. prev.). To onda dovodi do toga da sa mojim Viktorom moram da se vrati u onu staru fazu, veze na daljinu, odnosno da se od sopstvene porodice odvojim - započela je Prosvirnova saopštenje na društvenim mrežama.

Tome je dodala i sledeće:

- Vrednosti se menjaju. Sada su mi izgradnja porodice i moje psihološko zdravlje podjednako bitni kao sportska karijera. Zato sam i rešila da promenim sportsko državljanstvo - poručila je ona.

Od pet evropskih titula, tri je osvojila u trkama na 1.000 metara, a dve u nadmetanju štafeta. U tim disciplinama je stizala i do medalja na svetskim prvenstvima u Seulu 2016, Montrealu 2018 i Sofiji 2019, a pre tri godine je svetska vicešampionka u glavnom gradu Bugarske postala i u trci na 1.500 metara.

Autor: