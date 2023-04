ŠOK! Ova promena menja sve - VAŽNA JE ZA ĐOKOVIĆA!

Prvi mečevi na mastersu u Monte Karlu biće odigrani u nedelju, a neposredno pred početak turnira došlo je do velike promene.

Ona bi mogla bitno da utiče na Novaka Đokovića i njegov put ka završnici turnira, pošto je još jedan teniser odustao od nastupa na prvom većem turniru na šljaci u ovoj sezoni.

Novak je slobodan u prvom kolu, a prvi rival, odnosno protivnik u drugom kolu trebalo je da bude bolji iz duela Brendona Nakašime i Mekenzija Mekdonalda, međutim Nakašima se povukao sa turnira.

To ne znači da će Mekdonald sigurno na megdan Novaku, pošto će on ipak odigrati meč prve runde i to protiv "laki luzera", odnosno tenisera koji će iznenada dobiti šansu umesto Nakašime.

Kada je reč o Novaku i njegovom pohodu na treću u karijeri titulu u Monte Karlu, put neće biti lak.

Ukoliko bude uspešan u drugom kolu, najboljeg tenisera sveta bi mogao da sačeka Lorenzo Museti ili Miomir Kecmanović, dok bi već u četvrtfinalu mogao da igra protiv Janika Sinera.

U polufinalu, ukoliko do njega dođe, velike su šanse da Đokovića sačeka neko od sledeće trojice: Danil Medvedev, Aleksander Zverev ili Holger Rune, dok bi u finalu rival mogao da bude Stefanos Cicipas, Kasper Rud, ili Andrej Rubljov.

