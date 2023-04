Cicipas: Povreda ramena prošlost, spreman sam za sezonu na šljaci

Grčki teniser Stefanos Cicipas izjavio je, na konferenciji za medije u Monte Karlu, da je povreda ramena koja ga je mučila tokom američke turneje prošlost i da je spreman za sezonu na šljaci.

"Nisam se osećao najbolje u Americi. Ali, to sam prebrodio i to pripada prošlosti i sad mogu da idem dalje, spreman sam za sezonu na šljaci. Frustrirajuće je kad se budite svako jutro sa bolom u ramenu, a ulažem sate u oporavak i pokušavam da to popravim i ispravim. Ipak, ne ide uvek u pravcu u kom vi očekujete. Ali kroz to sam učio i pokušavao sam da izbegnem stvari koje će da me teraju na to. Bio sam mnogo mudriji u pripremi i načinu kako da unapredim igru", rekao je on, prenose francuski mediji.

Cicipas odbranu titule u Monte Karlu počinje u drugom kolu gde ga čeka bolji iz meča Bonzi – Zapata Miraljes.