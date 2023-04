BORBA ZA DAH, PA DOMINACIJA I POBEDA! Đoković se mučio protiv ruskog anonimusa, pa ga SAMLEO u drugom setu!

Bravo Nole!

TOK MEČA

2. SET

6:2 - Kraj meča!

5:2 - Brejk! Ovo je već sada dominacija! Đoković ima veliku prednost i serviraće za pobedu.

4:2 - Dva vinera, as udarac... Đoković je potvrdio brejk i deluje da sigurno korača ka pobedi.

3:2 - Brejk! Napravio je Rus šestu i sedmu duplu servis grešku na meču i time je samo pogurao Novaka ka brejku.

2:2 - Novi lakši gem za srpskog tenisera

1:2 - Nastavlja Novak da gestikulira kada je nezadovoljan, a čini se da je to često ovog popodneva.

1:1 - Dosta dobar Đoković u svom prvom servis gemu u drugom setu, bez izgubljenog poena je izjednačio.

0:1 - Treći as za Gakova na otvaranju drugog seta, ali i nekoliko dobrih udaraca sa druge strane. Novak je stigao do izjednačenja, ali Rus je odgovorio na sjajan način i stigao do prvog gema u setu.

1. SET

7:6 - Kraj seta! Novak ima prednost!

6:6 - Igraće se taj-brejk! Imao je Đoković pri rezultatu 30:15 za Gakova priliku da zakomplikuje situaciju, ali je napravio neiznuđenu grešku, pa je ruski teniser dobio priliku da set odvede u 13. gem.

6:5 - Sjajno igra Gakov, prikazuje veliku borbu od starta meča. Stigao je do 0:30 u 11. gemu i naterao Novaka da odigra vrhunski poen kako bi izbegao tri vezane brejk lopte.

Nakon toga je najbolji teniser sveta uspeo da, bez puno muke dođe do gema.

5:5 - Kraća rasprava Rusa sa sudijom koji je zbog traga jedne loptice morao da siđe sa stolice. Velika borba u završnici prvog seta.

5:4 - Verovatno i najbrže osvojeni servis gem od početka meča. Ruski teniser će servirati da produži prvi set.

4:4 - Vratio se odmah Novak!

3:4 - Brejk! Rus ima ozbiljnu prednost.

3:3 - Pokušao je sada Novak da napravi brejk, imao je dve šanse za to, ali ovog puta je Rus uspeo da se odbrani.

3:2 - Dve brejk lopte je spasio Đoković! Nakon dva gema bez problema, Novak se iznenada suočio sa problemom, ali je iz njega uspeo da se izvuče.

2:2 - Posle 18 minuta igre teniseri su izjednačeni u prvom setu.

2:1 - Novak je upisao prvi as u meču i lakše nego na startu dobio gem.

1:1 - Ruski teniser je stigao do svog prvog gema u meču. Novak je uspeo da stigne do 40:40, međutim Gakov je dobro servirao i stigao do izjednačenja.

1:0 - Đoković prvi servirao u meču. Osvojio je prva tri poena, i to posle drugog servisa, da bi zatim izgubio naredna dva poena posle dobrog prvog servisa. Na kraju je Gakov napravio neiznuđenu grešku i omogućio Novaku da osvoji prvi gem u meču.

Novak, konačno! Srpski as izlazi na veliku scenu i to na veoma važnom turniru Master serije koji se igra u Monte Karlu.

Ruski teniser Ivan Gakov biće prvi rival Novaku Đokoviću u Monte Karlu, a taj treći je na centralnom terenu današnjeg programa.

Reč je o teniseru koji je 186. na ATP listi, a morao je da igra kvalifikacije kako bi došao do glavnog žreba. Novak nikada nije igrao protiv njega.

Gakov je pobedio Amerikanca Makenzija Mekdonalda - 7:6, 2:6, 6:3.

Specijalnu analizu Kurira pred ovaj meč možete da pročetate u posebnoj vesti.

Ne bi trebalo da Novak danas ima previše problema, ali kompletan žreb mu nije uopšte naklonjen i biće pakleno teško da dođe do završnog meča.

Kurir se nalazi na licu mesta i sve zanimljivosti iz Monte Karla moći ćete da pročitate na našem sajtu.

