(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - GAKOV: Umalo ŠOK, Novak se izvukao iz teške situacije

Očekujemo početak meča, jer su Rubljovi i Munar završil svoj duel.

TOK MEČA

1. SET

3:2 - Dve brejk lopte je spasio Đoković! Nakon dva gema bez problema, Novak se iznenada suočio sa problemom, ali je iz njega uspeo da se izvuče.

2:2 - Posle 18 minuta igre teniseri su izjednačeni u prvom setu.

2:1 - Novak je upisao prvi as u meču i lakše nego na startu dobio gem.

1:1 - Ruski teniser je stigao do svog prvog gema u meču. Novak je uspeo da stigne do 40:40, međutim Gakov je dobro servirao i stigao do izjednačenja.

1:0 - Đoković prvi servirao u meču. Osvojio je prva tri poena, i to posle drugog servisa, da bi zatim izgubio naredna dva poena posle dobrog prvog servisa. Na kraju je Gakov napravio neiznuđenu grešku i omogućio Novaku da osvoji prvi gem u meču.

Novak, konačno! Srpski as izlazi na veliku scenu i to na veoma važnom turniru Master serije koji se igra u Monte Karlu.

Ruski teniser Ivan Gakov biće prvi rival Novaku Đokoviću u Monte Karlu, a taj treći je na centralnom terenu današnjeg programa.

Reč je o teniseru koji je 186. na ATP listi, a morao je da igra kvalifikacije kako bi došao do glavnog žreba. Novak nikada nije igrao protiv njega.

Gakov je pobedio Amerikanca Makenzija Mekdonalda - 7:6, 2:6, 6:3.

Specijalnu analizu Kurira pred ovaj meč možete da pročetate u posebnoj vesti.

Ne bi trebalo da Novak danas ima previše problema, ali kompletan žreb mu nije uopšte naklonjen i biće pakleno teško da dođe do završnog meča.

Kurir se nalazi na licu mesta i sve zanimljivosti iz Monte Karla moći ćete da pročitate na našem sajtu.

Autor: