RUS SE POSTIDEO PRED ĐOKOVIĆEM! OVO JE SVIMA PROMAKLO! Prišao je Novaku i POKLONIO MU SE: Najbolji si, nadam se da... (VIDEO)

Gakov je pobedio Mekenzija Mekdonalda i obezbedio plasman u drugo kolo gde ga je sačekao najbolji teniser sveta. Pružio je odličan otpor, mučio nervoznog Novaka i prvi set odveo u taj-brejk.

Tek nakon što je osvojio prvi set, Đoković je uspeo da zaigra nešto bolje i da pokaže da je kvalitetniji od rivala, a malo ko je primetio lepe trenutke dvojice tenisera nakon meča.

'You are the best, I hope to play more matches with you' 🤗



Brilliant effort today, Ivan Gakhov!@DjokerNole #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/C3KAlWsPOJ