Nesportsko slavlje Novakovog narednog rivala posle pobede nad zemljakom!

Museti (21) je zakazao duel sa Novakom tako što je demolirao sunarodnika, 19-godišnjeg Luku Nardija, koji važi za velikog talenta italijanskog tenisa.

Museti nije bio milostiv prema zemljaku i počistio ga je sa terena sa 6:0, 6:0, što je posebno poniženje u svetu tenisa.

Nakon što je pobedio Nardija, Museti i imao i za mnoge neprimeren, pa čak i nesportski gest, jer je jako urliknuo.

Lorenzo Musetti's last three sets in Monte Carlo:



6-🥯

6-🥯

6-🥯@Lorenzo1Musetti #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Gnsp6Xd1UU