DA LI ZNATE PROTIV KOGA IGRAM? Frka pred meč: Noletov rival ljut zbog jednog pitanja o Đokoviću

Novak Đoković u Monaku igra protiv Lorenca Musetija, a Noletov rival se naljutio.

Pred ovaj duel Italijan je bio ljut zbog određenih pitanja novinara koji su konstatovali da "Novak nije igrao mesec dana i da se navikava još na podlogu."

Museti nije mogao da veruje šta ga pitaju.

- Naravno da svakome treba vreme kada promeni podlogu, ali pričamo o prvom teniseru sveta. Dobro je počeo sezonu, osvojio Australijan open. Čak i ako je mesec i više bio van terena, to je Novak. Moram da se spremim da igram i pobedim prvog tenisera na svetu, ne igrača kom treba vreme da se spremi za šljaku. Na teren moram da izađem sa pravim mentalitetom, a to je mentalitet osobe koja želi da dobije najboljeg na svetu. Nadam se da ću pokazati sličnu igru kao u meču sa Nardijem. Čeka me verovatno i najteži meč na žrebu - jasan je Museti.

