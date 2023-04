NOVAK GA SKLANJAO OD TORNADA I VOZIO U ŠKOLU, A SADA IGRA PROTIV NJEGA: Neverovatna priča o novom Đokovićevom rivalu!

Novak Đoković u trećem kolu Monte Karla ima prvi ozbiljan ispit, a na crtu će mu izaći mladi Italijan Lorenco Museti koji ga je već jednom namučio na šljaci

Novak Đoković će ponovo na teren. Nakon što je savladao malo poznatog Rusa Ivana Gahova u drugom kolu Monte Karla on nastavlja svoj put i naredni rival mu je mladi 21-godišnji Italijan Lorenco Museti. Vrlo ga dobro poznaje srpski teniser za razliku od prethodnog rivala i zbog toga će mu u neku ruku biti lakše.

Sa druge strane Museti je već nekoliko godina u vrhu svetskog tenisa i upravo je na jednom meču sa najboljim teniserom sveta dobio poštovanje svih na ATP listi i sigurno je kvalitetniji rival od Gahova.

Sada čekamo da se završe dva meča na šljaci u prestonici Monaka pa da gledamo Srbina ponovo na terenu u pohodu na novi trijumf.

KAD SE IGRA?

Meč između Srbina i Lorenca Musetija zakazan je za četvrtak i biće treći na glavnom terenu. Pre toga ćemo od 11 časova gledati duel Huberta Hurkača i Janika Sinera, koji je verovatno najzanimljiviji par trećeg kola, a potom će na teren Stefanos Cicipas i Čileanac i specijalist aza šljaku Nikolas Jari. Novak će tako znati eventualnog protivnika u četvrtfinalu pošto ide na boljeg iz meča Hurkač-Siner, a očekuje se da Đokovićev duel neće početi pre 15 časova.

MUSETIJA NALJUTILI KOMENTARI O NOVAKU

Mladi Italijan je dobio pitanje da li je Novak spreman za šljaku i da li se adaptirao na podlogu, a to pitanje ga je prilično naljutilo. "Naravno da svakome treba vreme kada promeni podlogu, ali pričamo o prvom teniseru sveta. Dobro je počeo sezonu, osvojio Australijan open. Čak i ako je mesec i više bio van terena, to je Novak. Moram da se spremim da igram i pobedim prvog tenisera na svetu, ne igrača kom treba vreme da se spremi za šljaku. Na teren moram da izađem sa pravim mentalitetom, a to je mentalitet osobe koja želi da dobije najboljeg na svetu. Nadam se da ću pokazati sličnu igru kao u meču sa Nardijem. Čeka me verovatno i najteži meč na žrebu", jasan je Museti.

ISTORIJA – SEĆAMO SE EPSKOG MEČA!

Svi se sećamo prvog meča ova dva rivala. Na Rolan Garosu 2021. godine videli smo Novaka kako se muči i gubi prva dva seta u taj-brejku, da bi nakon toga uspeo da se vrati! Krenuo je da melje svog rivala, koji mu je nako toga predao meč. Bilo je 6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0. Potom su prošle godine igrali Dubai gde je Novak pobedio 6:3, 6:3, a nakon toga i Pariz i tu je Đoković protutnjao sa 6:0, 6:3. Ovo im je četvrti meč.

NOVAK GA SKLONIO U VILU!

Strašno nevreme tokom US Opena 2021. godine napravilo je haos organizatorima, a nakon upozorenja za tornado Lorenco Museti se sklonio kod Novaka!"Bili smo u tom predivnom mestu u Nju Džerziju. Vili koja ima park i pokriveni teren koji poseduje jedan čovek koga bih opisao kao bogatog, a kod koga je Đoković gost tokom turnira u Njujorku", otkrio je Lorenco Museti.

ČAK GA JE SLAO NAZAD U ŠKOLU!

Lorenco Museti dolazi iz Karare, a kada je imao 19 godina u školi nije imao nikakve popuste. Propustio je jedne godine hale i Kvins jer je morao da se vrati da polaže ispite, a tu mu je "uskočio" Novak. Kako na letovima nije smelo biti zaraženih virusom korona ako je hteo da igra na Vimbldonu nakon toga Novak Đoković je Musetiju pozajmio svoj privatni avion koji ga je odvezao prvo kući, a onda do Londona!

Sada će se sastati po četvrti put, a jasno je da osim rivalstva na terenu iskusni Srbin i mladi Italijan dele i veliko prijateljstvo.

