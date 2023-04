'NISAM BAŠ RASPOLOŽEN' - Đoković oštar i kratak posle poraza: Nemam šta da kažem

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izneo je utiske posle iznenađujućeg poraza u osmini finala Mastersa u Monte Karlu od italijanskog igrača Lorenca Musetija.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković eliminisan je u osmini finala mastersa u Monte Karlu, nadigrao ga je Lorenco Museti u tri seta borbe rezultatom 4:6, 7:5, 6:4.

Srbin je ponovo takmičenje u Kneževini završio mnogo ranije nego što se očekivalo. Imao je prednost od 6:4, 4:2 Đoković ali to nije bilo dovoljno da dođe do pobede u trećem kolu.

Na kraju, Museti je bio bolji rival i otišao je u četvrtfinale.

- Osećaj je užasan posle ovakvog meča, ali čestitke mom protivniku. Ostao je čvrst u odlučujućim trenucima i to je to, to je sve što imam da kažem. Nek mu je sa srećom, započeo je Novak.

Hteli su da ga pitaju o povredi...

- Nemam šta da kažem. Okej sam, dobro sam. Čestitke njemu. Idemo dalje.

Da li je osetio i pre meča da će imati težak dan?

- Pa, uvek se nadaš dobrom danu u kancelariji, ali da, znam da ne igram tako sjajno i on igra veoma dobro, tako da sam znao da će biti težak meč.

Da li misli da mu je ovaj turnir bio katastrofalan?

- Ne mislim da je ovo katastrofalno, ali osećam se trenutno loše jer sam izgubio meč. To je sve. Čestitam mom protivniku.

Nije bio raspoložen Novak.

- Ovo nije sjajan dan za mene, tako da nisam baš raspoložen da pričam, zaključio je Đoković.

