Medvedev preživeo maraton protiv Zvereva: Lud preokret Rusa i slavlje u tajbrejku trećeg seta za četvrtfinale

Ruski teniser, Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale turnira u Monte Karlu posle neverovatnog preokreta protiv Aleksandera Zvereva u tri seta i isto toliko sati provedenih na terenu u hladnoj večeri na Azurnoj obali - 2:1 (3:6, 7:5, 7:6).

Gledali smo jako zanimljiv meč u kojem su obojica tenisera imala svoje đanse, a to se posebno odnosi na Zvereva koji je posao mogao da završi već u drugom setu, ali krenimo redom...

Prvi set je bolje krenuo po Medvedeva koji je u trećem gemu napravio brejk, da bi posle toga dopustio neverovatnu seriju od četiri gema rivalu, iz koje je ovaj izvukao osvajanje prvog seta.

U drugom kao da smo gledali reprizu meča Đoković - Museti. Brejk za brejkom je išao, a neverovatno je to da je na kraju posle dva izgubljena servisa zapravo Zverev bio taj koji je servirao za pobedu. No, i tada je došlo do kraha, pa je Rus završio priču, vezao tri gema i uveo nas u treći set.

Tamo opet ludnica u najzanimljivijem momentu. Danil gubi servis kod rezultata 4:4, ponovo Zverev servira za meč i onda se dešava to da Medvedev uzima brejk sa nulom. To je odvelo susret u tajbrejk, koji je bio podjednako uzbudljiv.

Prvo je prednost od čak 5:2 imao Danil, ali je onda usledila serija Zvereva od 4:0 za prvu, a potom i drugu meč loptu. Nije ni to vredelo, Aleksanderu danas nije bilo suđeno da pobedi. Medvevev je sve prevazišao i iskoristio svoju prvu meč loptu za pobedu.

U četvrtfinalu nas očekuje odličan susret između ruskog tenisera i Holgera Vitusa Runea iz Danske.