Đere: 'Očekujem težak meč protiv prijatelja Borne'

U drugo kolo Srpska Open-a plasirao se i Laslo Đere, koji je na Centralnom terenu bio bolji od Romana Safjulina 6:4, 6:2. Zanimljivo je u narednom meču našeg tenisera očekuje duel sa dobrim prijateljem Bornom Ćorićem.

Pre nego što je bilo šta rekao o narednom rivalu, Đere je sumirao utiske sa prvog meča u Banjaluci.

- Protivnik je bolje otvorio meč, međutim brzo sam se vratio, odmah sam napravio brejk. Malo sam bio pod pritiskom u prvom setu, Safjulin je uglavnom imao rezultat, ali mi je drago što sam završio drugi set bez nekih komplikacija - istakao je Laslo Đere.

Osvrnuo se potom Đere i na narednog rivala. Neće imati lak zadatak protiv Ćorića, sa kojim često trenira zajedno.

- Igrali smo tri puta do sada i svaki put meč je trajao tri seta. Očekujem veliku borbu i težak meč. Borna je sjajan igrač, sigurno neće biti lako.

Za razliku od tenisera iz Hrvatske, Đere ove sezone ima znatno više mečeva na šljaci što može da bude prednost.

- Ne znam da li smem da kažem pred meč šta je ključ za pobedu. Poznajemo se dobro, nekada treniramo zajedno, dobri smo prijatelji, nema puno tajni. Do sada nisam razmišljao o tom meču, fokusirao sam se na Safjulina. Sigurno ću napraviti analizu sa trenerom. Kada ima dobar dan i servira dobro, onda je baš teško reternirati protiv Borne, što je bio slučaj u Hamburgu. To mu je veliko oružje. Samo treba da napravim taktiku i strategiju za njega, a druga stvar je da izađem spreman i borben na teren. Moram i da ostanem miran u određenim trenucima i da jednostavno kontrolišem što je do mene.

Osvrnuo se Laslo Đere i na vremenske uslove u Banjaluci. Za razliku od Rubljova kome više odgovara hladno vreme, naš teniser bi voleo više sunca iznad Nacionalnog teniskog kompleksa. Kiša je donekle jutros remetila planove, ali je Đere uspešno završio meč i bez mnogo čekanja.

- Nije lako čekati naročito kada je prvi meč u pitanju. Onog trenutka kad kiša prestane moram da budem spreman, jer se brzo izlazi na teren, a kad je slučaj sa drugim i trećim mečom možete biti opušteniji. To je sastavni deo ovog sporta, navikao sam na to. Što se tiče Banjaluke, generalno uslovi nisu baš najidealniji za mene. Više volim kada je toplije, kada je šljaka suvlja, loptice više odskaču i malo su brže. Mada iskreno nije bilo toliko loše u prvom meču. Centralni teren je dosta brz, očekivao sam sporije loptice, iz prethodnog iskustva sa treninga. Možda tamo oko šestog ili sedmnog gema se istroše loptice, pa budu sporije, ali teren se dobro drži, malo je i vlažan, ali je dobar je za igru - objasnio je Đere.

Vidljive su i promene u igri Lasla Đere, o čemu je teniser već pričao. Sada se trudi da brže završava poene i na tome dosta radi.

- Pokušavam i dalje da završim poen na mreži kada god mi se ukaže prilika. Nije međutim baš to nešto što ću da forsiram previše puta kao u prošlosti, da se protivnik brani klizi sa jedne na drugu stranu i gađa neke visoke slajseve gde bih mogao pet puta da vratim poen ranije na mreži. Na tome pokušavam da radim, nekada uspevam, nekada ne. Uglavnom na servisu i reternu radim, to je standardno. U muškom tenisu to danas igra veliku ulogu, dobar prvi i drugi servis, kao i što manjih lakih grešaka - zaključio je Đere.