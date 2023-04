'TO ĆE MI DONETI SAMOPOUZDANJE!' Đere blista nakon pobede, evo šta srpski teniser misli o narednom protivniku!

Srpski teniser Laslo Đere uspeo je da obezbedi plasman u četvrtfinale turnira u Banjaluci, pošto je danas pobedio hrvatskog igrača Bornu Ćorića sa 6:4, 6:7 (1), 6:4.

Đere je nakon pobede pohvalio publiku, koja je danas bila na njegovoj strani.

- Publika je bila na mojoj strani. Vrlo korektna je bila, aplaudirali su i njemu. Sigurno da mi je to mnogo pomoglo u ključnim trenucima - rekao je Đere nakon meča.

Da li će uticati pobeda na samopouzdanje?

- Mislim da neće što se tiče njegove rang liste. Hoće u smislu što je on dobar igrač. Teško ga je dobiti. To će mi doneti samopouzdanje. Da li je 21. ili 51. to mi nije bitno

U četvrtfinalu Đere čeka pobednika meča između slovačkog tenisera Aleksa Molčana (73. na ATP listi) i Australijanca Alekseja Popirina (81.).

- Igrao sam i sa jednim i sa drugim. Molčan mi manje leži. Ko god da pobedi, neće mi biti lak posao. Biću 100 odsto spreman u petak - zaključuje srpski teniser.

