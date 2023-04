MIKEC: Želim da osvojim zlato na Olimpijskim igrama u Parizu

Srpski strelac Damir Mikec izjavio je da želi da osvoji zlatnu medalju na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu, koje će biti održane naredne godine.

Mikec je na Svetskom kupu u Limi nedavno osvojio dve zlatne medalje. On je u pojedinačnoj konkurenciji osvojio zlato u disciplini vazdušni pištolj. Mikec i Zorana Arunović su trijumfovali u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem.

- Osećaj je prelep, nastavio sam niz koji sam započeo još prošle godine. Zadovoljan sam, jer se posle osvajanja srebra na OI u Japanu, sa većine takmičenja vraćam sa odličjima. Nedavno sam na EP osvojio dva zlata i izborio kvotu za OI u Parizu. To je obeležilo ovu godinu i taj cilj je već ostvaren. To mi je omogućilo da odem opuštenije na Svetski kup u Limu, ali to mi je pomoglo da moj perfomans bude bolji. Na kraju sam osvojio dve medalje. Do sada sam na velikim takmičenjima osvojio 50 medalja. Idemo sada na drugih 50", rekao je Mikec za Tanjug.

Mikec je istakao da će biti velika konkurencija na OI u Parizu naredne godine.

- Svi priželjkuju zlato u Parizu. Olimpijske igre su praktično već sutra. Zbog korone se sve poremetilo i izmestilo postolimpijsku godinu koja je što bi sportisti rekli lakša. Drago mi je da sam ja ostao na visokom nivou i da sam se kvalifikovao za moje pete OI. Velika je čast predstavljati svoju zemlju na OI i biti među 10.000 sportista. Ući u finale OI je neverovatan rezultat, a još veći uzeti medalju. To ne može svako. U ovom sportu mnogo velikih šampiona ostaje bez medalja. Iskustva ne manjka, a Zorana Arunović i ja ćemo nastupiti u miksu u Parizu - dodao je Mikec.

On je podsetio da je Zorana Arunović zbog trovanja hranom noć provela u bolnici uoči finala, ali je na kraju sa Mikecom osvojila zlato u miksu.

