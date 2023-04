Lajović iskren pred meč sa Novakom: 'Znam da će mnogo više ljudi navijati za njega'

Plasman u četvrtfinale Srpska Open, obezbedio i Dušan Lajović i to posle pobede u osmini finala protiv Francuza Gregora Barerea sa 6:4, 6:0.

Zanimljivo, ovim trijumfom 70.teniser sveta je zakazao duel sa svetskim brojem jedan za petak.

- Lopte su još uvek teške, ali se oseća razlika, ipak teren je mnogo bolji. Srećan sam da je i konačno sunčan dan, to je dobro za sve navijače i igrače - istakao je Lajović.

Meč Lajovića i Barerea trajao je samo jedan čas i četiri minuta, a srpski teniser je odigrao neverovatan drugi set, gde je imao 24 uzastopna poena.

- Nisam video tu statistiku. Ne znam da li mi se to nekada dogodilo, mislim da nije. Uspeo sam u drugom setu da radim prave stvari, ono što sam planirao. Kada je video da nema rešenja pokušao je na sve ili ništa, dosta je promašivao, pa je i to deo statisltke.

Pričao je Lajović i o pripremi za svaki poen, odnosno meč. Za razliku od drugih igrača, srpski teniser, brzo ulazi u poen.

- Iskreno, to je neki ritam igranja koji i ne utiče toliko na mene, ako recimo igram brže, a mom rivalu treba više vremena. Nisam obraćao do sada pažnju na to i ne odvlači mi fokus. Kroz iskustvo se to zanemari, nije neki faktor. Dešava se kada se neko i žali na protivnika, to je više ako protivnik odugovlači kada ti serviraš i ne poštuje tvoj ritam, ali onda je tu sudija da ga opomene.

Publika je tokom svih ovih dana bila maksimalno uz Novaka Đokovića. U sudaru dva srpska asa prednost je opet na strani broja jedan, ali se Lajović nada da će i imati podršku sa tribina.

- Do sada je publika bila fer i korektna, opet nisam igrao protiv Noleta. Znam da će mnogo više ljudi navijati za njega što je i očekivano. To sa druge strane i neće biti neka novost. Nadam se da ću uživati na terenu i atmosferi. Drago mi je da ima dosta naših igrača koji prolaze samu završnicu turnira, jer ljudi ovde vole da nas gledaju i podržavaju. Nadam se da će tako ostati do kraja turnira.

Lajović je u sve boljoj formi, a igra i sa više samopouzdanja, čak i protiv kvalitetnih rivala poput Alkaraza sa kojim je igrao nekoliko puta ove sezone.

- Jako dobra foma u poslednje vreme utiče na samopouzdanje, baš kao i svaka pobeda. To je malo i nezgodno sa samopouzdanjem, jako teško se stiče, a lako gubi. Moram da prigrlim svaki trenutak i da budem svestan toga, jer se vrlo lako izmakne kontroli. Mečevi protiv Alkaraza su bili veliki izazov, neka naznaka da je kvalitet je tu, samo treba da bude u nekom dužem vremenskom periodu. Kvalitet je tu bio protiv njega, ali on nije tu bez razloga gde jeste, pokazuje najbolju igru kada je najpotrebnije. Sa druge strane danas sam se mučio na početku meča, ali sam neke bitne situacije uspeo da iskontrolišem. Upravo to i najviše utiče na samopouzdanje da ostaneš miran u određenim situacijama kada se lomi meč.

Između mene i Novaka nema tajni

Prisetio se Lajović i na poslednji duel sa Novakom Đokovićem, a onda se osvrnuo i na atmosferu koju očekuje na Centralnom terenu:

- Novak i ja se dugo znamo, tako da nema tu tajni. Poslednji meč me je prilično glatko dobio. Biće ovo veliki izazov za mene, jer igram protiv najboljeg na svetu. To je uvek šlag na torti za sve igrače. Sa druge strane je bitno da ne poklekneš pred tim trenutkom. Moramo da pokušam da se opustim, mada to je lako reći, videćemo sutra kada izađem na teren. Nadam se da će to biti u istom ritmu kao do sada.

Slika sa Filipom za uspomenu

Pred svaki meč u kojem se sastaju srpski igrači nezaobilazne su i sitna "peckanja" na mrežama, ali i uživo. Međutim, pre svega su svi dobri prijatelji. Upitan na konferenciji da li se video sa Novakom posle meča, Lajović je istakao:

- Nisam ga još video, ali ćemo se sigurno sad sresti kad završi trening. Sa Filipom Krajinovićem sam se čak i slikao pre početka našeg meča na Srpska Open.

A onda je Lajović uzeo telefon, pronašao fotografiju i pokazao novinarima.

- Evo vidite čak smo se i slikali pre našeg meča. Uvek postoje te šale, ali nekako to više rade ljudi oko nas nego mi. Ipak, sve je to u duhu dobre zabave.

Marko Đoković igra najbolje padel

Pričao je Dušan Lajović i o internoj grupi u kojoj su svi srpski igrač, međutim na njoj nema ni reči o tenisu.

- Imamo novu grupu, ali manje se bavimo tenisom, više padelom. Ima tu "peckanja" zna se već kako to kod nas ide.

Ko je najbolji igrač padela?

- Marko Đoković. Opet Đoković - uz osmeh je rekao Lajović.