BRAVO MOMCI! OGROMAN USPEH ZA SRPSKI RUKOMET! Ovo se čekalo 22 godine - Vojvodina se plasirala u finale EHF kupa!

Rukometaši Vojvodine su nakon pobede na domaćem terenu protiv švedskog Alingsosa ušli u prvo finale EHF kupa u istoriji!

Rukometaši Vojvodine su u finalu EHF kupa! Nakon što su u prvom meču polufinala odigranom u Švedskoj izgubili golom razlike 25:24, u drugom meču su u subotu u Novom Sadu savladali rivala 32:24 i tako obezbedili prvo finale EHF kupa u klupskoj istoriji. Srbija je već imala tim koji je osvajao ovaj turnir i to Jugović iz Kaća 2001. godine. U finalu će se izabranici Borisa Rojevića sastati sa boljim iz duela norveških timova Runara i Nerba.

Najbolji u timu Vojvodine bili su hrvatski golman Fran Lučin koji je sigurnim odbranama sprečio Alingsos da se vrati u igru u drugom delu igre, kao i Milan Milić, Luka Rogan i Baris Puhovski koji su svojim golovima odveli crveno-bele u finale.

Vojvodina je sjajno počela meč i posle nekoliko minuta igre napravila je prednost od četiri gola (7:3), ali tim Borisa Rojevića nije iskoristio sjajan početak i jedan promašeni sedmerac uveo je meč u egal koji je trajao do samog kraja prvog poluvremena. Na odmor se otišlo sa prednošću domaćina 15:13 nakon gola Luke Rogana uz zvuk sirene.

Drugo poluvreme je počelo kao i prvo, dominacijom Vojvodine koja je golovima Puhovskog i Milića stigla na 19.14, odbranama Lučina, ali je promašaj sa sedam metara ponovo dao predah gostima i šansu da se vrate. Ovaj put je nisu iskoristili! Na 20:14 u 37. minutu već je bilo jasno da je sve gotovo! Napao je Alingsos u poslednjih 20 minuta i sa sedmoricom u polju, rizikovali su, ali Lučin i odbrana su bili dovoljno čvrsti, a nošeni bukom koju je pravilo više od 2.000 navijača u krcatoj hali na Klisi crveno-beli nisu ništa prepustili slučaju. Fran Lučin je nastavio sjajno da brani, a iako je u jednom trenutku na 25:20 Alingsos imao kontru koja bi ga potpuno vratila u meč kada je hrvatski golman skinuo zicer rivalima - predali su se i Novi Sad je proključao!

Milan Milić je otvorio meč sa tri gola, a nakon pogodaka Luke Rogana za 4:2 i 5:2 Alingsos je tražio minut odmora posle pet minuta. Posle tajmauta ništa nije Alingsos uradio u napadu i Rogan je doneo "plus četiri" Voši (7:3) u sedmom minutu. Srpski tim nije iskoristio momentum i posle promašaja sa sedam metara pri rezultatu 8:5 Šveđani su se vratili u meč. Vojvodina je bila bez gola nekoliko minuta i neubedljivu igru tima Borisa Rojevića iskoristili su gosti i u 15. minutu vratili sve na nulu u ukupnom skoru, bilo je 9:8 za "lale". Bezidejni napadi su se nastavli i crnu seriju je prekinuo tek gol Vasića sa sedam metara u 17. minutu, ali Alingsos se nie predavao. Srećom defanziva crveno-belih je bila bolja od napada a gol Ranka Tomića je ponovo "odlepio" domaćina na 11:9. Pešić i Rogan su potom promašili zicere i ponovo je Alingsos sve vratio na početak (11:10). Potpuno je stao napad Vojvodine i izjednačio je Alingsos na 12:12 u 27. minutu. Ipak trgnuo je Milić svoj tim pa je uspeo da donese prednost 14:12 i nakon gola Rogana uz zvuk sirene bilo je 15:13!

Puhgovski i Rogan su sjajno počeli drugi deo meča za Vojvodinu i ponovilo se isto kao i na startu prvog poluvremena, otišla je Voša na "plus četiri" posle tri minuta – 18:14. Fran Lučin je to "začinio" sjajnim odbranama i i gol Milića je doveo "Slanu baru" do usijanja na 19:14, a kada je Vojvodina propustila da sa sedam metara sve reši Šveđani su zvali minut odmora. U prvih deset minuta drugog dela igre samo su jednom savladali Lučina gosti i kada su dali drugi gol za 21:15 već je Vojvodina daleko odmakla. Uspevao je Fran Lučin kao hobotnica da hvata sve, a posle novog gola Rogana zta 23:15 videli smo novi tajmaut Alingsosa, ali nije tim sa severa Evrope ništa mogao devetostrukom uzastopnom prvaku Srbije. Probali su u 42. minutu da zaigraju i sa sedam igrača u napadu, ali ni to nije urodilo plodom.

Matijas Pedersen je posle jedne kontre vratio svoj tim na 24:18, ali Rojević je osetio momenat, zatražio tajmaut i smirio svoju ekipu. Iako je prišao Alingsos na 24:19 uspela je domaća ekipa da odbije taj nalet i da pogotkom Puhovskog sa sedam metara prekine lošu seriju i povede 25:19. Imala je šansu gostujuća ekipa da sve "zakuva", ali kada je na 25:20 Fran Lučin skinuo Šveđanina zicer u kontri 1 na 1 nije više bilo upitnika. Na kraju je prednost bila i više nego dovoljna da se nadoknadi "minus jedan" iz prvog duela i zakaže duel sa nekim od norveških timova u finalu.