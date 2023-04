ZA DVA MINUTA RAZBIO SUPARNIKA! Nemilosrdni Poljak UNAKAZIO hrvatskog boksera! Sudija morao da prekine borbu u PRVOJ RUNDI! (VIDEO)

Od prve sekunde viđena je apsolutna dominacija sjajnog Rozanskog. Iskusni Poljak od starta je krenuo u žestoku ofanzivu - zadavao je snažne udarce Hrvatu koji nije znao šta ga je snašlo.

Nakon brutalne serije razornih udaraca Babić je ubrzo završio na podu. Čim se pridigao usledio je još žešći napad Poljaka. Hrvat je delovao potpuno nemoćno u ringu, bio je vidno uzdrman i sudija je bio prinuđen da prekine borbu posle samo dva minuta.

Poljak je apsolutno zasluženo bez ogrebotine stigao do pobede i WBC titule, a Babić će morati da čeka neku novu priliku da napadne pojas koji je žarko želeo.

Lukasz Rozanski (15-0, 14 KO's) drops Alen "The Savage" Babic (11-1) in the 1st and then jumps on him to force the TKO-1 stoppage win & the WBC Bridgerweight championship of the world in Rzeszow, Poland pic.twitter.com/7TZQ708Fgz