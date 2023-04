Da li će Nadal biti prvi nosilac na RG i da li bi to bilo fer? Evo šta bi to značilo za Đokovića

Svi osećaju da uskoro dolazi verovatno najbitniji momenat i turnir u istoriji svetskog tenisa. Rolan Garos od presudne važnosti i za Rafaela Nadala i za Novaka Đokovića, ali i za novu generaciju koja će pokušati da spreče sudbonosni okršaj. Ulozi su astronomski, značaj je neverovatan, a organizator bi mogao da se odluči na korak na koji se nikada nije odlučio od postojanja turnira u Parizu.

Nadal je čak 13 puta uspevao da se domogne trofeja na legendarnoj šljaci, a trenutni ranking bi mu, u ovim teškim vremenima za njega, nametnuo da prođe kroz prilično opasan i težak žreb do eventualnog finala.

Od povrede na Australijan Openu, Rafa nije odigrao niti jedan meč.

Otkazivao je redom turnire, a onda je zabrinutost postala još veća kada je prvo odustao od Barselone, a onda i od Madrida. Skoro sto procentna prilika postoji da ga ne vidimo ni u Rimu, što bi značilo da bi direktno stigao na prag Rolan Garosa bez odigranog meča posle Melburna.

Trenutnoj je na 14. poziciji ATP liste i već se učestali glasovi koji pozivaju organizatore na Rolan Garosu da Špancu dodele ulogu prvog ili drugog nosioca, što bi bio pravi presedan na tom turniru koliko god se radi o ikoni takmičenja.

Slavni Patrik Mekenro je prvi u tim pozivima koji tvrdi da bi to u određenoj varijanti totalno bilo opravdano.

Sa druge strane, nije siguran da do takve promene i može da dođe.

- Ako nisu promenili prošle godine, ne mogu da zamislim da će to uraditi sada, što lično smatram da bi trebalo da učine. Makar bi morao da se svrsta među prva četiri nosioca. Vidimo da neće moći da popravi svoj rang i biće izvan Top 10 igrača. To je najveći znak pitanja na koji želimo odgovor - kazao je Mekinro.

Šta bi to tačno promenilo?

Pre svega, potrebno je da se vidi da li će Novak Đoković uspeti nekako da se održi na čelu ATP liste, iako postoje podjednake šanse da će na Rolan Garos doći kao drugi igrač sveta.

Sve zavisi, u toj priči, da li će Novak uspeti da odbrani titulu na Mastersu u Rimu, ali i od toga kako će Karlos Alkaraz proći sa odbranom trofeja na Mastersu u Madridu, a onda i na samom učešću u glavnom gradu Italije, ako se i odluči na taj potez.

Razlika je jako mala, a eventualno pomerenja na Rolan Garosu u korist Nadala bi poremetio taj odnos.

Pod pretpostavkom da će se Rafi udeliti jedno od prva dva mesta kosturaša, Novak bi mogao da dođe u situaciju da sa treće pozicije krene u borbu, a to bi donekle i poremetilo njegov žreb.

Ipak, ukoliko bi se Rafa i našao među dva ili četiri kako Mekinro doziva, onda ne bi mogao da se sudari sa Đokovićem pre polufinala ili finala turnira.

To bi, ukoliko Nadal zaleči svoju povredu i dođe u punoj snazi u Pariz, bilo možda i olakšavajuća stavka za srpskog asa.

Naravno, žrebanjem bez povlastica, iskusniji Španac bi mogao da naleti na Novaka u ranim rundama takmičenja, ali i na Alkaraza, zavisno od toga da li bi bio u gornjem ili donjem delu kostura.

Zaključak je da se čekaju dva odgovora, makar što se tiče samog Novaka - da li bi moglo da dođe do tog pomerenja i da Nadal dospe u deo koji ga neće naneti na put Srbina do polufinala ili finala i da li će sam Nole uspeti da preživi na prvoj poziciji do samog Rolan Garosa.

Karte su na stolu, vreme je pred nama, pa ćemo videti kako će se situacija dalje odvijati.

Postoje i glasovi koji nam govore, i to sa većih instanci, da postoji veliki rizik da Nadal neće ni moći da igra na Rolan Garosu.

Možda do gigantskog istorijskog okršaja neće ni doći.

Sve je trenutno u domenu teorije i nagađanja, ali i želja nekih viđenijih teniskih ličnosti koji bi voleli da vide finale između Novaka i Rafe... Za kraj?