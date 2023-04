Rukometaši Srbije velikim preokretom slavili u Finskoj

Rukometaši Srbije pobedili su kao gosti Finsku 30:29 (14:17) u meču petog kola kvalifikacija Grupe dva za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine, za koje su "orlovi" već obezbedili vizu i pre današnjeg meča.

Srbija je bolje otvorila meč, ali je naglo pala sredinom poluvremena, što je Finska umela da iskoristi, stigne do preokreta i vođstva na poluvremenu 17:14. Na početku drugog poluvremena "orlovi" su zaigrali mnogo bolje, stigli su do preokreta i vođstva 21:19, ali su onda naglo stali. Usledila je furiozna serija domaćina koji je stigao do maksimalnih plus četiri u 53. minutu - 29:25. Srbija je ponovo uspela da podigne nivo igre i stigne do pobede serijom 6:0, uz gol Vukašina Vorkapića pet sekundi pre kraja.

U redovima ekipe Tonija Đerone najefikasniji je bio Nemanja Ilić sa osam golova, pet je dao Bogdan Radivojević, a po četiri Marko Milosavljević i Vorkapić, koji je sa krilne pozicije bio strelac poslednja dva pogotka.

Maks Granlund je sa devet golova predvodio Finsku, Benjamin Helander je dao pet, a Oliver Nordlund i Gusten Montonen po četiri.

Srbija u nedelju dočekuje Slovačku u poslednjem kolu kvalifikacija, ali taj meč nema veći takmičarski značaj. Žreb za Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Nemačkoj od 10. do 28. januara 2024. godine biće održan 10. maja u Dizeldorfu.