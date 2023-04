SRPSKO ČUDO: Dušan Lajović nastavlja da gazi sve redom, pred Ducijem pao i član Top 10 ATP liste!

Strašan tenis igra Dušan Lajović. Nakon titule u Banjaluci nastavio je da ruši sve pred sobom i na mastersu u Madridu. On je u drugom kolu bio bolji od sedmog nosioca, Feliksa Ože Alijasima sa 6:2, 3:6, 7:6(5).

Ovo je 40. igraču sveta bila deveta Top 10 pobeda u karijeri, a treća u nizu. Prethodno je na Srpska openu savladao Novaka Đokovića i Andreja Rubljova, sada i Kanađanina.

Fantastično je meč otvorio Duci. Brzo je stigao do 4:0, potom i prvog seta koji je trajao 35 minuta. Ipak, ne bi Feliks bio tu gde jeste kada ne bi pokazao reakciju. U drugom segmentu duela u šestom gemu je došao do brejka i tu prednost je sačuvao do kraja.



Odlučujući treći set bio je najneizvesniji. Nije bilo prilika za brejk sve do 12. gema kada je Lajović imao dve koje su ujedno bile i meč lopte. Ipak, 22-godišnjak iz Montreala ih je spasao, najpre posle nešto duže razmene, a potom i asom.

Pobednik je morao da bude rešen u taj-brejku. Srbin ga je idealno otvorio, poveo je 5:0, zatim i 6:2. No, Ože-Alijasim je vezao tri poena, ali nije uspeo i četvrti što je Dušanu donelo trijumf.

Lajović će u trećem kolu igrati protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa koji je u glavni žreb ušao kao srećni gubitnik. Oni su do sada odigrali tri međusobna meča i svaki je dobio 65. igrač sveta, ali svi ti susreti odigrani su na tvrdoj podlozi.

