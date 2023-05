TUGA U SVETU SPORTA: Preminuo trostruki OLIMPIJSKI ŠAMPION

Tužne vesti stižu iz SAD. Naime, trostruki olimpijski šampion u skoku udalj, Ralf Boston, preminuo je u 84. godini života.

Boston je bio osvajač tri medalje na Olimpijskim igrama u karijeri, a najbolji uspeh ostvario je u Rimu 1960. godine, kada je poneo zlato. Četiri godine kasnije u Tokiju, osvojio je srebrnu medalju, da bi 1968. godine u Meksiko Sitiju, osvojio bronzu.

We have lost another member of the Fanatics Family, Sorry to hear about the Passing of Ralph Boston, premier athlete of the 1960s winning 3 Olympic medals in the long jump. He was also a fine sprinter, hurdler & even pole vaulted. RIP Ralph pic.twitter.com/FgKFyHXFxT