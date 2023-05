UZNEMIRUJUĆI VIDEO! Bivši svetski prvak ubio dečaka (7) na treningu: Мaltretirаo mališana dok mu nije slomio vrat

Mehman Halilov je jedan od najboljih Sambo boraca na planeti, a u tom borilačkom sportu je bio svetski šampion, uz osvojene medalje i na drugim najvećim takmičenjima.

Na Evropskom šampionatu koji je nedavno održan osvojio je bronzanu medalju.

Sada je njegova karijera završena, pošto je ubio jednog od svojih učenika.

Na jednom treningu je snimljeno njegovo grubo ponašanje i neobične metode. On je svoje učenike hvatao za uši i kosu, dizao ih, bacao i udarao, ali je ovaj put preterao.

Sedmogodišnji Farid Bakarov je 30. aprila izgubio svest od udaraca koje je zadobio na, prevezen je u bolnicu gde mu je konstatovan prelom vratnih pršljenova, nakon čega je nažalost preminuo.

Tokom istrage je utvrđeno da je Halilov rođacima deteta poručio da je do povrede došloi usled pada, a mališana je u bolnicu odveo pre nego što je kontaktirao porodicu nakon čega ga je poslao kući.

(Azerbaijan) - A Seven-Year-Old Boy Has Died After Training In Sambo, After His Coach, Mehman Khalilov "Used A Rough And Dangerous Trick Against The Boy"



Khalilov has been detained. The coach broke the child’s cervical vertebrae as a result of the incident, and the boy... pic.twitter.com/NLCCtAEKSu