SKANDAL NA TURNIRU U MADRIDU: Niko ne može da veruje šta su uradili organizatori mastersa

Španski teniser Karlos Alkaraz i Beloruskinja Arina Sabalenka, petog maja su proslavili dan kada su došli na svet.

Međutim, problem je nastao kada su ljubitelji tenisa videli kolike torte je ko od njih dobio, a i gde su im uručene.

Alkaraz je poklon od organizotora turnira dobio na terenu posle pobede u polufinalu nad Bornom Ćorićem, dok je Sabalenka svoj poklon dobila tek u svlačionici.

Evo i kako je to izgledalo, i to uz komentar Viktorije Azarenke o tretmanu koje su imali Španac i njena koleginica:

Couldn’t be more accurate on the treatment https://t.co/x89RytI0zV