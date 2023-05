ŠTA SE DEŠAVA? ĐOKOVIĆ U GRADU GDE GA NIKO NIJE OČEKIVAO: Otkrivena tajna iznenadnog Novakovog puta (FOTO)

Međutim, put iz Marbelje gde se pripremao, do Rima vodi ga preko Izraela. Tačnije, Tel Aviva.

Prema izvorima iz Izraela, Đoković je boravio u Petah Tikvi, predgrađu Tel Aviva. Novak je stigao u pratnji oca Srđana, a tamo se sreo sa doktorom Majklom Mirišvilijem, predsednikom kompanije "Vatergem". Osnovna delatnost ove firme je prečišćavanje vode za piće.

Novaka je u Izraelu snimio portal "njuzmd".

"Ako vam se učinilo da ste u prolazu na aerodromu videli Novaka Đokovića - nije vam se učinelo, zaista ste ga videli. Došao je u Petah Tikvu i da - najdosadniji grad na svetu je danas sve samo ne to. A sutra će se vratiti na staro. I ne pokušavajte da tražite Novaka, jer je već otišao" navodi pomenuti sajt.

😯



✍️ Quietly quietly and without anyone noticing, @DjokerNole arrived to meet with Dr. Michael Mirilshvili, president of the Watergem company, together with the members of the management and entourage of the Serbian for a whole day in Petah Tikva pic.twitter.com/Jwf33aDcAv