UHAPŠEN HASBULA MAGOMEDOV: Blokirao auto-put kako bi URADIO OVO, policija ga odmah privela! (VIDEO)

Ambasador UFC-a i senzacija na društvenim mrežama je navodno uhapšen u svom rodnom Dagestanu, u ruskoj republici, zbog višestrukih prekršaja u vožnji u kojima je učestvovala grupa prijatelja tokom proslave venčanja, javlja "Marka".

Dvadesetogodišnji "mini Habib" i njegovi prijatelji blokirali su glavni put da bi kupili krofne. Hasbula se na društvenim mrežama izvinio za incident. Obećao je da to više nikada neće učiniti i potvrdio da nije on vozio.

Hasbulla has been arrested alongside his friends in Dagestan, Russia for violating traffic laws. 😳

