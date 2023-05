TREĆI SKANDAL U MADRIDU! Prvo uvreda za Beloruskinju, potom bezobrazna pomoć Alkarazu u finalu, a sad i ovo

Belorusinja je, podsetimo, takođe proslavila rođendan, ali je zbog značajno drugačijeg tretmana od mladog Španca izazvala priličnu nevericu u "belom sportu", o čemu su vam "Novosti" već pisale.



A na našem portalu mogli ste potom da pročitate i o drugom madridskom skandalu, odnosno tvrdnji da su organizatori tamošnjeg mastersa favorizovali Karlosa Alkaraza u finalu: pred borbu za trofej koju je vodio sa Janom Lenardom Štrufom, 20-godišnjaku su na nesportski način olkašali posao.

Tu, međutim, nije bio kraj neverovatnim dešavanjima.

"Novosti" vam prenose u celosti saopštenje kojim su se danas javnosti obratili organizatori turnira u glavnom gradu Španije:

"We sincerely apologise to all the players and fans who expect more of the Mutua Madrid Open tournament. Not giving our women’s doubles finalists the chance to address their fans at the end of the match was unacceptable and we have apologised directly to Victoria, Beatriz… (1/2)