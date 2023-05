TENISKI TURNIR U RIMU: Siner slavio na domaćem terenu, Nori bolji od Milera za treće kolo

Siner je napravio brejk već u prvom gemu na servis protivnika, nakon čega je prvi set dobio za manje od pola sata igre.

Australijanac je u drugom setu pružio veći otpor, ali nije uspeo da uzdrma 21-godišnjeg Italijana koji je odlučujući brejk u tom delu igre napravio u sedmom gemu.

A 𝐒𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 start on home soil 🏠



🇮🇹 @janniksin gets his first #IBI23 win over Thanasi Kokkinakis 6-1 6-4 and books a spot for the R32!@atptour pic.twitter.com/cFHmvptyuZ