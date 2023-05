ŠPANAC TRPI OGROMNE BOLOVE, NE MOŽE DA SE ISPRAVI! Nadal sa grimasom prekinuo trening, pa jedva otišao u svlačionicu! (VIDEO)

Već duže vreme španski as se muči sa povredama, nikako ne uspeva da se oporavi i vrati na teren, zbog čega je u bliskoj prošlosti bio primoran da otkaže učešće na nekoliko turnira.

Nadal se ponovo povredio, i to na treningu, a snimak koji se pojavio na mrežama ne uliva nadu da će ja španskim asom sve u redu.

Tokom jednog treninga, Rafa je uz pomoć trenera Karlosa Moju napustio teren, a njegova bolna grimasa jasno govori u kakvom stanju se nalazi.

60-70% sure no Nadal at RG 😞 pic.twitter.com/XTlemQ9xiN