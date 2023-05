Murinjo došao da gleda Novaka, a o njihovom susretu BRUJI ceo svet VIDEO

Đoković je bio slobodan u prvom kolu, a danas se susreo sa Argentincem Tomasom Ečeverijom.

Novakov meč sa tribina gleda i proslavljeni fudbalski trener Žoze Murinjo, koji je srpskom asu danas poželeo sreću, a njihov srdačan susret zabeležile su TV kamere.

The World No. 1️⃣ meets the Special 1️⃣#IBI23 | @DjokerNole | @OfficialASRoma pic.twitter.com/70oFHJsNaW