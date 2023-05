SKLONIO NOVAKA SA TRONA, PA SE OBRATIO CELOM SVETU: Alkaraz nakon povratka na VRH ATP liste poslao MOĆNU PORUKU

Karlos Alkaras slavio je na startu Mastersa u Rimu i tako obezbedio povratak na vrh ATP liste.

Španski teniser juče je pobedio Alberta Ramosa Vinjolasa, a njemu je za trijumf bilo dovoljno nešto manje od sat i po vremena, a slavio je sa 2:0 u setovima - 6:4, 6:1.

Alkaraz će se tako sledećeg ponedeljka ponovo popeti na čelnu poziciju, što znači da će i na Rolan Garos doći kao prvi nosilac.

Nakon jučerašnje pobede, Alkraz nije krio zadovoljstvo.

- Sjajna je stvar biti prvi nosilac na grend slemu, posebno na Rolan Garosu. To je nešto ludo, nisamo mogao to da sanjam pre nekoliko godina. Ipak, za mene to ne menja mnogo, da li sam prvi ili drugi nosilac. Koncentrišem se na turnir, na svoju igru. To je nešto o čemu neću misliti - rekao je Alkaraz i potom dodao:

- Nije bilo lako. Prvo kolo na ovakvim turnirima uvek je teško, a Ramos je specijalista za šljaku. Morao sam da se adaptiram brzo, uslovi nisu bili laki, kiša je padala ceo dan. Nismo znali kada ćemo ni da li ćemo igrati. Zadovoljan sam kako sam odigrao na kraju - kazao je španski teniser.

Alkaraz igra znatno drugačije u odnosu na prošlu godinu, dosta je napredao i stekao iskustvo koje će mu u budućnosti još viče značiti.

- Odrastao sam u proteklih godinu dana. Imam više iskustva. Odigrao sam velike mečeve, zreliji sam. Rekao bih da sam za godinu dana postao drugačiji igrač. Čitam igru protivnika mnogo bolje.

