NOVAK ODNEO POBEDU POSLE NEOČEKIVANE DRAME - Đoković savladao Dimitrova u Rimu (FOTO)

U narednom kolu, Novak će se sastati sa boljim iz meča, Martin Fučovič – Kameron Nori.

Dimitrov je brejkom otvorio današnji meč, ali je Novak odmah u narednom gemu uzvratio istom merom. Mučio se Novak sa servisom na početku meča, ali kada je taj segment "proradio", njegov protivnik nije imao čemu da se nada.

Posle nešto lošijeg početka, Novak je uspeo da se konsoliduje, bio je siguran na svom servisu i osvajao gemove bez većih problema. Pitao se Đoković za sve što se dešavalo na terenu, u potpunosti je kontrolisao meč i vrlo lako osvojio prvi set.

FIGHTER ⚔️ Defending champ @DjokerNole extends his head-to-head record against Dimitrov to 11-1! 📈 @InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/UogEbTovsv

A onda, u drugom setu usledio je pad u igri kod našeg tenisera. Dimitrov je pogađao neverovatne udarce, dok Đoković nije ličio na sebe i tako dozvolio protivniku da se u potpunosti vrati u meč.

Uspeo je Dimitrov da uspostavi svoj tempo, i sa dva uzastopna brejka osvoji drugi set.

Na svu sreću, pad u Novakovoj igri nije dugo trajao, pa je srpski as u trećem, odlučujućem setu dodao gas i pokazao zbog čega je jedan od najboljih tenisera u istoriji ovog sporta.

Ponovo je zablistao Novak na terenu, igrao je disciplinovano, napadao protivnika kada je trebalo i sa 6:1 završio treći set u svoju korist.

Ovo je 13. meč srpskog i bugarskog karijera, a Novak je mnogo uspešniji bio u tim susretima, s ozbzirom da je odneo čak 11 pobeda.

Podsetimo, Alkaraz je pobedio juče u drugom kolu Mastersa u Rimu i tako obezbedio povratak na čelo ATP liste.

Treći set:

6:1 - Gotovo je! Đoković je pobedio Dimitrova sa 2:1 u setovima!

5:1 - Uspeo je Novak da potvrdi brejk, pa će Dimitrov sada servirati za ostanak u meču!

4:1 - U dramatičnoj završnici gema Novak Đoković je pokazao da ima je teniser sa najjačom psihom ikada, strpljivo je čekao svoju šansu, uspeo je na kraju da nadmudri protivnika i dođe do još jednog brejka!

3:1 - Osvaja sada Đoković gem na svoj servis bez izgubljenog poena!

2:1 - Smanjuje Dimitrov Novaku prednost, bugarski teniser nije dozvolio Đokoviću da dođe do još jednog brejka!

2:0 - Novak je na rutinski način potvrdio brejk i poveo sa 2:0 u trećem, odlučujućem setu!

1:0 - Odlično je startovao Dimitrov u trećem setu, servis je bio fenomenalan ali je potom sa četiri uzastopna izgubljena poena dozvolio Đokoviću da dođe do brejka!

Drugi set:

4:6 - Dimitrov je ostvario još jedan brejk i osvojio drugi set!

4:5 - Bugarski teniser je potvrdio brejk bez izgubljenog poena, sada će Đoković servirati za ostanak u setu!

4:4 - Dimitrov je uzeo još jedan brejk sa "nulom"!

4:3 - Vodio je Dimitrov sa 40:0, potom je bio "đus" ali je na kraju uz dosta poteškoća uspeo da osvoji gem!

4:2 - Novak je osvojio gem na svoj servis i to bez izgubljenog poena!

3:2 - Ne predaje se Dimitrov! Uspeo je bugarski teniser da zaustavi Novaka Đokovića koji je bio u naletu i imao čak jednu brejk loptu, i da osvoji ovaj gem!

3:1 - Srpski teniser sa samo jednim izgubljenim poenom potvrđuje brejk i sada ima već nešto ozbiljniju prednost u drugom setu!

2:1 - Još jedan brejk za Novaka Đokovića!

- Današnji meč gleda i srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić!

1:1 - Imao je Dimitrov jednu brejk loptu, ali moćni servisi Novaka Đokovića naterali su protivnika na greške, pa je sada 1:1 u setovima!

0:1 - Sjajno je servirao bugarski teniser i lako osvojio prvi gem u drugom setu!

Prvi set:

6:3 - Odigrao je Novak jedan siguran gem na svoj servis i poveo sa 1:0 u setovima!

5:3 - nImao je Novak čak četiri meč lopte, ali je Dimitrov uspeo da se obrani i osvoji najduži gem na današnjem meču.

5:2 - Još jedan siguran gem za Novaka Đokovića! Dimitrov će servirati za ostanak u prvom setu!

4:2 - Bugarski teniser posle dužeg vremena osvaja gem na svoj servis!

4:1 - Novak je definitivno preuzeo kontolu i za sad se on apsolutno pita za sve što se dešava na terenu!

3:1 - Uhvatio je ritam srpski teniser i bez većih problema došao do još jednog brejka!

2:1 - Imao je Dimitrov čak tri brejk lopte, a onda je Novaku "proradio servis" i sa pet vezanih poena osvojio je ovaj težak gem.

1:1 - Dobro je! Srpski teniser se konsolidovao i odmah vratio brejk!

0:1 - Očajno je otvorio Novak Đoković današnji meč, Dimitrov sa nulom stiže do brejka!

Uoči meča:

Zbog loših vremenskih uslova, odnosno kiše koja je okupala glavni grad Italije, veliki broj mečeva nije završen. Ti mečevi, takođe i veliki broj mečeva koji nisu ni počeli, a bili su po rasporedu za subotu, biće odigrani danas.

Zbog toga su organizatori dugo čekali sa odlukom da saopšte raspored odigravanja mečeva za nedelju, za kada je bio zakazan i derbi trećeg kola u kome se sastaju Novak Đoković i Grigor Dimitrov.

Posle velike drame, odlučeno je da Srbin i Bugarin na centralnom terenu odigraju treći meč. Ukoliko ne bude problema sa vremenom, taj meč će početi oko 15 časova.

Podsetimo, Novak je u drugom kolu eliminisao Argentinca Tomasa Ečeverija nakon dva seta, dok Dimitrov savladao Vavrinku sa 2:0 u setovima.

📈 Djokovic leads their head-to-head 10-1.@DjokerNole continues the defence of his Rome title against Grigor Dimitrov!@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/rpJ6ioU2Jr