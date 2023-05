(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - NORI: NOVAK GAZI KA ČETVRTFINALU! Nole ima BREJK prednosti u drugom setu!

Drugi set:

2:2 Kameron Nori je stigao do brejka protiv Novaka Đokovića i to na najmanje sportski način koji možete da zamislite. Imao je mnogo sreće jer je lopta udarila u mrežu, a zatim mu se idealno namestila na smeč. Đoković je okrenuo leđa, svestan da je izgubio poen, a Kameron mu je smečovao u noge dok srpski teniser odlazio od mreže. Okrenuo se Novak, pogledao u Britanca, a zatim počeo da klima glavom...

2:1 za Đokovića - BREJK! Novak u trećem gemu uspeva da oduzme servis rivalu! Ubacio je srpski as u brzinu, atraktivnim poenima podigao publiku na noge i stigao do dve vezane prilike za brejk! Sada je odmah iskoristio šansu koja mu se ukazala!

1:1 izjednačenje - Nekoliko sjajnih poena viđeno je gemu koji je zasluženo pripao srpskom asu. Ne dozvoljava Novak Noriju da dođe u priliku da napravi brejk na ovm meču!

0:1 za Norija - Britanac prvi put na meču stiže do prednosti. Zahvaljujući sjajnom servisu Nori osvaja uvodni gem drugog seta.

Nori prvi servira u drugom setu.

6:3 - NOVAK OSVAJA PRVI SET! Posle 40 minuta igre Đoković zasluženo vodi sa 1:0!

5:3 za Đokovića - Kakva šteta! Dve vezane set lopte propustio je Novak u ovom gemu. Najlepšim vinerom na meču Nole je stigao do dve vezane prilike za brejk, ali Nori usledili su perfektni servisi Norija, koji je osvojio četiri poena u nizu i smanjio zaostatak. U narednom gemu Novak servira za prvi set.

5:2 za Đoković - Samo 45 odsto prvog servisa pogodio je Novak u dosadašnjem toku meča, ali to ga ne sprečava da osvaja svoje servis gemove. Sačuvao je prednost brejka i u narednom gemu Nori će servirati za ostanak u setu.

4:2 za Đokovića - Jedan siguran gem za Britanca. Sjajano je Nori servirao u ovom gemu, ekspresno stigao do 40:0 i rutinski odradio posao. Kako meč odmiče, Britanac lagano podiže nivo igre.

4:1 za Đokovića - Još jedan rutinski osvojen gem Novaka.

3:1 za Đokovića - Uz dosta muke Nori stiže do prvog gema na meču! Novak je propustio priliku da ponovo oduzme servis Britancu i praktično reši set. Ponovo je vršio pritisak, stigao do prilike za brejk, ali onda je proradio servis Norija, koji je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije i smanji zaostatak.

3:0 za Đokovića - Rutinski je srpski teniser potvrdio brejk!

2:0 za Đokovića - BREJK! Novak je odmah na startu meča oduzeo servis Britancu. Nori je vezao dve greške iz forhenda i tako poklonio brejk srpskom teniseru. Idealan start srpskog asa!

1:0 za Đokovića - Divnim drop-šotom otvorio je Novak meč. U drugom poenu viđena je duga razmena i jedna prva Novakova greška iz bekhenda. Međutim, u nastavku vezuje tri poena i rutinski osvaja prvi gem.

MEČ JE POČEO

11.14 - Novak će prvi servirati na meču!

11.12 - Meč uskoro počinje - teniseri su izašli na teren. Ovacije za Novaka Đokovića!

11.05 - Mali broj navijača! Stadion Foro Italiko je poluprazan! Radni dan, loše vreme i izuzetno skupe uticali su na lošu posetu publike na ovom meču.

