SVE PO ZASLUZI! Evo kako se Novak 'POZDRAVIO' sa bahatim Britancem na kraju meča! (VIDEO)

Novak nije mogao da veruje šta se dešava i burno je negodovao zbog tog sramnog čina.

Svi su čekali kraj meča jer su želeli da vide da li će se Novak rukovati sa Norijem.

Evo kako je to izgledalo:

1️⃣7️⃣ in a row 🤯



Novak Djokovic extends his streak of reaching the Quarter-Finals in Rome as he defeats Cameron Norrie 6-3, 6-4! 🇷🇸#IBI23 pic.twitter.com/l3xBuQA7Z1