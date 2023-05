DEBAKL NOVAKA U RIMU! KIŠA, RUNE I POVREDA - za šok eliminaciju Đokovoića

Duel u prestonici Italije trajao je nešto više od tri i po sata, kada se uračuna i prekid koji je bio u finišu drugog seta zbog provale oblaka.

Novak nije bio na svom nivou. Imao je ogroman broj grešaka, a razloge loše igre tražio je bezuspešno u svom stručnom štabu!

Sa druge strane, Rune je igrao izuzetno dobro. Imao je taktiku prepusti Đokoviću inicijativu, a branio se fantastično. Đoković je išao iz greške u grešku.

U prvom setu apsolutno je dominirao Rune i sa dva brejka rešio je taj deo igre u svoju korist. Nastavak je doneo ujednačenu borbu, a Novak je posle prekida koji je usledio zbog kiše - došao do drugog seta! To je bio momenat kada smo se ponadali da će Đoković potpuno preuzeti konce igre u svoju korist, ali ništa od toga.

U trećem delu igre na terenu je praktično postojao samo Holger Rune. Kontrolisao je set od početka (poveo je 4:0) do kraja i zasluženo slavio.

Dodatni problem, pored slabe forme, predstavlja i povreda. Novaka muči lakat, početkom drugog seta popio je tabletu protiv bolova. Forma i povreda - dve velike brige pred Rolan Garos.

Evo kako je izgleda tok meča:

Novak Đoković - Holger Rune 2:6, 6:4, 2:6

2:6 za Runea. Kraj meča, posle velike borbe Danac uzmima odlučujući gem.

2:5 za Runea. Đoković osvaja svoj servis gem.

1:5 za Runea. Novi gem za Danca. Čini se da je ovo bezizlazna situacija za srpskog tenisera.

1:4 za Runea. Konačno gem za Novaka. Daleko je sve ovo od preokreta, ali evo bar malo nade za srpskog asa...

0:4 za Runea. Imao je Novak prednost 30:15, ali od tog momenata Holger jako dobro servirao i osvoji novi gem, četvrti vezani. Novak je pravio netipične greške za njega u ovom delu igre.

0:3 za Runea. Drugi brejk za Danca. Rune se maestralno brani, a Novak pravi greške. Tako izgleda trenutno situacija na terenu.

0:2 za Runea. Posle velike borbe i nekoliko izjednačenja Holger potvrđuje osvojeni brejk u prošlom gemu.

0:1 za Runea. Brejk! Neverovatno. Novak slabo otvara odlučujući set. Servis nije bio na potrebnom nivou, a Danac je odigra nekoliko dobrih poena.

Počenje treći set. Srpski as prvi servira.

6:4 za Đokovića - Novak osvaja drugi set! Brejk sa nulom. Za nešto više od 20 sekundi srpski as dolazi do gema i izjednačenja u setovima.

Prekid zbog kiše! Novak je vodio 30:0 na servis Runea, kada je sudija doneo odluku da se meč prekine. Pljušti kiša u Rimu, pa se igrači odjurili u svlačionicu.

Ako je verovati vremenskoj prognozi teško će biti skorašnjeg nastavka meča jer je najavljena kiša u večnom gradu na narednih nekoliko sati.

5:4 za Đokovića! Brejk Danca u momentu kada je Đoković servirao za set! Rune se potpuno vraća. Odigrao je neverovatan poena na 0:30 i došao do tri brejk lopte, od kojih je drugu iskoristio.

5:3 za Đokovića. Rune posle ukazane medicinske pomoć uzmi gem na svoj servis.

Interrupted match at 0-30 5-4 up Djokovic 😭 pic.twitter.com/0VJ0bD5wlt

Rune bio izuzetno bezobrazan za vreme pauze. Vređao je sudiju Lajanija. I pričao mu da zbog "sudija on uvek ispadne loš momak". Rune je zatražio medicinski taj-aut posle toga.

5:2 za Đokovića - Sjajno funkcioniše i servis. Novak igra sve bolje. Od kako je dobio tabletu protiv bolova, Đoković igra sve bolje!

4:2 za Đokovića - Brejk!

3:2 za Đokovića - Mnogo bolje deluje Đoković sada nego u prvom setu.

2:2 izjednačenje - Rune lako dobija servis gemove. Ovoga puta je izgubio jedan poen.

Đoković uzima medicinski tajm-aut! Dobio je tabletu protiv bolova kako bi mogao da nastavi meč. Evidentno je da srpski as ima problem sa laktom.

Đoković uzima medicinski tajm-aut!

2:1 za Đokovića. Imao je Rune brejk loptu, ali se Novak "izvlači" u ovom gemu.

1:1 izjedanačenje. Odličan je Rune, zaista. Sa nulom uzima servis gem.

1:0 za Đokovića. Mnogo bolji početak drugog seta za Novaka. Očekuje se svakog momenta da počne kiša, a samim tim i prekid meča, pitanje kome će to više odgovarati.

Počeo je drugi set.

2:6 za Runea. Ubedljivo i po prikazanoj igri potpuno zasluženo Rune dolazi do 1:0 u setovima.

2:5 za Runea. Imao je Rune set loptu, ali je Đoković uspeo da produži prvi set.

1:5 za Runea. Sa nulom servis gem za Novakovog rivala.

1:4 za Runea. Novi brejk za Danca. Serija Novakvih grešaka donela je Runeu dva brejka prednosti u prvom setu.

1:3 za Runea. Težak zadatak je pred Novakom. Mladi teniser koji mu je rival igra odlično i tako malo greši na početku meča.

3. gem - 1:2 za Runea. Gem za Novaka, prvi na današnjem meču. Polako diže nivo igre najbolji teniser sveta.

2. gem - 0:2 za Runea. Imao je Novak dve brejk lopte, ali je u tim momentima danski as izuzetno dobro servirao i igrao.

1. gem - 0:1 za Runea. Brejk! Danac koristi slabije servise Đokovića na startu i već pravi brejk. Nadamo se samo da Novak nema problema sa povredom...

12.41 - OBLAČNO U "VEČNOM GRADU"

Can Rune upset Djokovic... again? 🫣



Get prepared for an explosive clash on Campo Centrale 🧨#IBI23 | @atptour pic.twitter.com/CFVtAXrtnq