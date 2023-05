SVET OVO NIJE VIDEO 19 GODINA! U Rimu okončan neverovatan niz!

Prvi put od 2005. godine u finalu mastersa u Rimu neće igrati Novak Đoković ili Rafael Nadal.

Od 2005. godine do ove sezone Rafael Nadal ili Novak Đoković igrali su finale mastersa na "Foro Italiku". Poslednji put je neko osim Srbin ili Španca bio u finalu 2004. godine, tada su za trofej igrali Karlos Moja i David Nalbandijan, a Španac je slavio (6:3, 6:3, 6:1).

Novak ne briljira na šljaci ove sezone, pa nije uspeo da odbrani trofej u Rimu u kom je slavio šest puta u karijeri: 2008, 2011, 2015, 2016, 2017. i prošle sezone. Sa samo osam odiranih mečeva na zemlji srpski teniser čeka Rolan Garos. Nole je odigrao po dva meča na mastersu u Monte Karlu i Srpska openu, dok nije igrao u Madridu, a u četvrtfinalu Rima eliminisao ga je Holger Rune.

- Uzeću nekoliko dana da iscelim telo, da rešim neke fizičke teskobe. Biću u Parizu nekoliko dana gde ću trenirati, tamo je sve drugačije, teren, loptice... Grend slem je grend slem, nadam se da ću doći spreman, podizati igru i biti najspremniji onda kada bude bilo najvažnije - kazao je Novak posle poraza.

S druge strane, Rafael Nadal zbog povrede nije igrao na mastersu u Rimu. Španca nismo videli na terenu zbog povrede kuka od Australijan opena, a pitanje je da li će igrati na Rolan Garosu, španski mediji prenose da je odustao od takmičenja. U karijeri je Rafa osvojio deset trofeja u Rimu, a poslednji 2021. godine kada je bio bolji upravo od Novaka Đokovića.

Alkaraz biti prvi na svetu sa 6.815 poena, dok bi na drugo mesto mogao da se popne i Danil Medvedev.

Rus će pokušati da iskoristi kiks Đokovića, a u slučaju titule u Rimu mogao bi da dođe do 6.330 ATP poena. Ukoliko se to desi Medvedev će biti drugi nosilac na Rolan Garosu, dok će Novak biti reći i moći će sa se sastane sa Karlosom Alkarazom pre finala. Danil Medvedev igra četvrtfinale Rima protiv Janika Hanfmana, dok bi u polufinalu mogao da igra protiv Stefanosa Cicipasa ili Borne Ćorića. Posle Rolan Garosa moglo bi da dođe i do promene na samom vrhu, pošto bi u slučaju da osvoji Rim, Medvedev bio u prilici da preuzme tron od Alkaraza.

Autor: