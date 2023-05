REKORD KOJI NOVAK NIJE ŽELEO DA OBORI: Đoković na NEGATIVNOJ LISTI zauzima prvo mesto! (FOTO)

Novak Đoković je svet tenisa navikao da obara rekorde, ali dogodi se da on nekad bude i - negativan!

Poraz u četvrtfinalu Masrtersa u Rimu Noletu doneo samo gubitak titule u "večnom gradu", već i činjenicu da je najbolji teniser sveta sa najvećim brojem poraza kao broj jedan.

Novaku je poraz od Holgera Runea zvanično 70. kao lideru ATP liste, pa je tako pretekao Pita Samprasa koji je kao broj jedan poražen ukupno 69 puta.

most losses as world #1



djokovic 70 (387 weeks)

sampras 69 (286)

federer 56 (310)

lendl 44 (270)

nadal 44 (209)

connors 41 (268)

mcenroe 35 (170)

agassi 28 (101)

borg 12 (109)



(using @tennisabstract)

minimum 100 weeks