Partizan ostao bez kvalifikacija za Ligu šampiona

Vaterpolisti kragujevačkog Radničkog obezbedili su treće mesto u Superligi Srbije i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona pošto su večeras u majstorici pobedili Partizan 11:10 (1:1, 3:3, 3:5, 4:1).

Partizan je bolje otvorio meč, poveo 3:1, ali je domaćin uspeo da se vrati na 3:3 i 4:4.

Usledio je novi nalet crno-belih koji su otišli na plus tri (8:5 i 9:6), ali do kraja meča Partizan više nije dao gol, a Radnički je nanizao pet pogodaka i tako stigao do važne pobede i plasmana u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Vuk Drašković sa četiri gola, a pratio ga je Nikola Kojić sa dva. Na drugoj strani Nikola Giga je postigao tri pogotka, a Dušan Trtović dva.